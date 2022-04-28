Köyceğiz'de, liseli öğrencilerden anlamlı etkinlik

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Tarım Alanı "Sevgi ile Engelsiz Yarınlara" sloganı ile özel çocuklarla bir araya geldi.

Düzenlenen programda animasyon etkinlikleri, dans gösterileri, ritim grubu, küçük adamlar şov, açık hava oyun parkurları, eğitici oyun materyalleri ile atölye çalışmaları, vantrolog kukla, fidan dikimi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar bu etkinliklere neşe ile katılım gösterdi. Gün boyunca çocuklarla etkinliklere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, "Açık hava her çocuğun her gününün bir parçası olmalıdır, eğitimi dört duvar arasından çıkarmak tüm eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin görevi olmalıdır. Bugün burada duvarsız eğitimin en güzel örneklerinden birine katıldık. Bu güzel güne emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize, etkinliğe katılan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel