Köyceğiz'de Din Görevlileri ve Geçmişler İçin Dua Programı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen programda, vefat eden din görevlileri ve tüm geçmişler dualarla anıldı. Camilerde yapılan etkinlikte vaazlar verildi, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve Gazze'deki mazlumlar için dua edildi.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle tüm geçmişler, camilerde yapılan program ile dualarla anıldı. Merkez Hacıbey Camii'ndeki programda Din Görevlileri Veysel Uysal, Mehmet Sancar ve Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı, Emekli İmam-Hatip Mehmet Acar Kur'an-ı Kerim tilavet edip Mevlid-i Şerif okudular. Akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz haftanın anlam ve önemine binaen vaaz verirken, Gazze'deki mazlumlara dua edildi. Köyceğiz Müftülüğü'nde görev yapan İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve daire personellerinin; rahmeti rahmana kavuşan din görevlileri, cemaatin geçmişleri, camilerin imar ve ihyasına katkısı olup vefat edenler ve tüm geçmişlerin ruhlarına ithafen okudukları hatimlerin ve mevlid-i şerifin duası da Vaiz Rauf Evleksiz tarafından yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
