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Köyceğiz'de Çocuklara Bayram Harçlığı Dağıtıldı

Köyceğiz'de Çocuklara Bayram Harçlığı Dağıtıldı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan ayı boyunca teravih namazlarına katılan 54 çocuğa bayram harçlığı dağıtıldı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, bu uygulama ile çocuklara Ramazan Bayramı'na sevinçle girmeleri için söz verdiklerini belirtti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Merkez Hacılar Yunus Emre Camii'nde Ramazan ayının başından bu yana teravih namazlarına devam eden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, din görevlisi Ramazan Erduran ve cami cemaatinin başlattığı "Teravihlere gel bayram harçlığını al" kampanyası çerçevesinde Ramazan ayı boyunca teravihlere devam eden yaklaşık 54 çocuğa bayram harçlıkları teravih namazından sonra dağıtıldı. Çocukların sevinç ve mutluluklarının gözlerinden okunduğu harçlık dağıtımında konuşan Müftü Karagöz; "Ramazan ayının başında, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza söz vermiştik. Bugün cemaatimizle birlikte sözümüzü yerine getirmenin, yavrularımızın Ramazan Bayramı'na sevinçle girmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 54 yavrumuza zarflar içerisinde çam sakızı çoban armağanı bayram harçlıklarını takdim ettik. Şimdiden başta çocuklarımız olmak üzere tüm kardeşlerime mutlu huzurlu bayramlar diliyorum. Bu güzelliği ve sevinci yaşatan cemaatimize katkılarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Bayram harçlıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, büyüklerine ve hocalarına teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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