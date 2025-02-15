Köyceğiz'de 2024-2025 Eğitim Yılı 2. Dönem Tedbirleri Görüşüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem okullarda alınacak tedbirler görüşüldü.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetler değerlendirildi. - MUĞLA