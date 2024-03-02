Kovancılar'dan Kahramanmaraş depremi bölgesine giden din görevlilerine başarı belgesi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde görevliyken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bölgeye giden din görevlilerine başarı belgesi verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kovancılar ilçesinden görevli olarak bölgeye giden din görevlileri, 657 Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından başarı belgesi ile taltif edildi. Deprem bölgesinde görev yapan din görevlilerine başarı belgelerini Kovancılar İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş takdim etti. - ELAZIĞ