Köşk'te Kur'an Kursu Yılsonu Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Aydın'ın Köşk ilçesinde Çarşı Mahallesi Kur'an Kursu yılsonu kapanış programı, büyük bir coşku ve katılımla Adnan Menderes İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşu ve öğrenci Mehmet Emin Dönmezer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda 4-6 yaş öğrencileri Kur'an-ı Kerim, şiir, piyes, ilahi ve sure sunumlarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların hem dini hem ahlaki gelişimleri açısından büyük değer taşıdığını, 4-6 yaş döneminin, karakterin şekillendiği, temel değerlerin kazanıldığı en kıymetli zaman dilimi olduğunu söyledi.

Minik yüreklerin sahne performansları, hem duygulandırdı hem de tüm öğrenci velilerini gururlandırdı.

Programa Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Köşk Emniyet Müdürü İsa Yılmaz, Köşk Nüfus Müdürü Özkan Akyol, din görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı. - AYDIN