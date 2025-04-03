Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

Köşk'te Gencer Bayramı'nda Aile İçi Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Köşk'te Gencer Bayramı'nda Aile İçi Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Gencer Bayramı'na katılan jandarma ekipleri, 'Mutlu Aile, Mutlu Kadın, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek' mottosuyla 450 vatandaşı bilgilendirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Gencer Bayramı'na katılan jandarma ekipleri 450 vatandaşı 'Mutlu Aile, Mutlu Kadın, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek' mottosuyla bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, 2 Nisan 2025 günü Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde bayramları bayram tadında yaşamak ve gelecek nesillere kültürü aktarmak maksadıyla geleneksel olarak her bayram düzenlenen Gencer Bayramı'na katıldı. Festivale katılan yaklaşık 450 vatandaşın Ramazan Bayramlarını kutlayan ekipler, 'Mutlu Aile, Mutlu Kadın, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek' mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca faaliyette çocuklara bayrak, bayram şekeri ile durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.