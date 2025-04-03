Köşk'te Gencer Bayramı'nda Aile İçi Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Gencer Bayramı'na katılan jandarma ekipleri 450 vatandaşı 'Mutlu Aile, Mutlu Kadın, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek' mottosuyla bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, 2 Nisan 2025 günü Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde bayramları bayram tadında yaşamak ve gelecek nesillere kültürü aktarmak maksadıyla geleneksel olarak her bayram düzenlenen Gencer Bayramı'na katıldı. Festivale katılan yaklaşık 450 vatandaşın Ramazan Bayramlarını kutlayan ekipler, 'Mutlu Aile, Mutlu Kadın, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek' mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca faaliyette çocuklara bayrak, bayram şekeri ile durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN