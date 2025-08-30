Köşk'te 30 Ağustos coşkusu yaşandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı Kent Meydanında ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlik programına sabah ilk olarak Köşk Kaymakamlık binasında Kaymakam Hasan Taş'ın tebrikatları kabul etmesi ile başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikat ve kutlama programına, Köşk Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Uğur Aydın, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Köşk İlçe Sağlık Müdürü M.Fatih Göçmen, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, Köşk Esnaf Odası Başkanı Vek. Kemal Aydın, Köşk Atilla Koç Halk Kütüphanesi Müdürü Vek. Burhan Kahraman, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen tebrik töreni sonrası Köşk Recep Tayyip Erdoğan kent meydanına geçildi. Tören başlamadan önce kent meydanındaki Atatürk anıtına Köşk Kaymakamı Hasan Taş tarafından çelenk konuldu, saygı duruşu sonrası da İstiklal Marşı okundu.

Sunucu Yunus Yıldırım'ın sunumu ile başlayan tören günün önemine dair Jandarma Astsubay Üçvş. Fatih Özdemir tarafınca yapılan konuşmalar sonrasında, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Yaren Yıldırım "Bayrak" şiirini okudu. Son olarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Ardından kutlama programı sonlandırıldı. - AYDIN