Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Huzurevine Anlamlı Ziyaret

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Huzurevine Anlamlı Ziyaret
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Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kurban Bayramı öncesi Umurlu Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret ederek yaşlıları ve engelli bireyleri mutlu etti. Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle hoş vakit geçirdi ve onlara çeşitli hizmetler sundu.

Kurban Bayramı öncesi Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesi Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yaşlı Bakım Merkezine anlamlı güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Okul öğrencileri Umurlu Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde huzurevi sakinlerinin gönlüne dokundu.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlikte, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret ederek yaşlıları ve engelli bireyler ile güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın: " Kurban bayramı öncesi büyüklerimizi ziyarete gittik, saç bakım hizmetlerini yaptık muhabbet ettik. İnsanın dayanağı insan dedik her zaman sizinle sizin yanınızdayız değerlilerimiz dedik. Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile toplumun her kesimine sevgi ve dayanışma götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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