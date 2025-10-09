Haberler

Köşk Lisesi'nden Gazze İçin Anlamlı Etkinlik

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. 'Gazze'yi unutmadık, unutturmayacağız' mesajıyla yapılan etkinlik, vatandaşların takdirini topladı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

" Gazze'yi unutmadık, unutturmayacağız" ana fikri ile düzenlenen bu anlamlı etkinlik Köşk'te vatandaşların takdirini topladı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden etkinlikle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün öğrencilerimizle birlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Okulumuz bahçesinde öğrencilerimizle birlikte "Free Gaza" yazısını oluşturarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirdik. Bu etkinlikte amacımız, gençlerimizin insanlık, vicdan ve adalet duygularını pekiştirerek, dünyada yaşanan zulümlere karşı duyarsız kalmamalarını sağlamaktı. Gazze'yi unutmadık, unutturmayacağız. Sessiz kalmak, onaylamaktır. Biz sessiz değiliz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
