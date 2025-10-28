Köşk Lisesi'nde Aileler Arası Mutfak Yarışması Düzenlendi

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen, aileler çocuklarıyla birlikte mutfak atölyesinde kıyasıya yarıştı.

2025 Aile Yılı kapsamında "Aile ile Birlikte Üretiyoruz" projesi Köşk mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirildi. Yarışmada Aydın usulü paşa böreği ve kabak tatlısı menüsü yapıldı. Anne ve kızından oluşan yarışmacılar bilgi ve el hünerlerini ortaya koydu.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sekiz öğrenci, anneleriyle birlikte ekipler halinde tatlı bir rekabet içinde yarıştı. Aile bağlarını güçlendiren, üretmenin mutluluğunu yaşatan etkinlikte birinciliği Fatma, Özgül Kırtepe, ikinciliği Gözde Bulut, Eylül Naz Önal, üçüncülüğü Ayşe, İrem Su Sönmez'e verildi.

Katılan bütün velilere günün anısına plaket hediye edilirken. Birinciye tost makinası ikinciye çay makinası, üçüncüye ayrıca kahve makinası hediye edildi. - AYDIN