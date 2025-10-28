Haberler

Köşk Lisesi'nde Aileler Arası Mutfak Yarışması Düzenlendi

Köşk Lisesi'nde Aileler Arası Mutfak Yarışması Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Aile ile Birlikte Üretiyoruz' projesi çerçevesinde, anne ve kızları kıyasıya mutfak yarışmasına katıldı. Yarışmada Aydın usulü paşa böreği ve kabak tatlısı yapıldı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen, aileler çocuklarıyla birlikte mutfak atölyesinde kıyasıya yarıştı.

2025 Aile Yılı kapsamında "Aile ile Birlikte Üretiyoruz" projesi Köşk mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirildi. Yarışmada Aydın usulü paşa böreği ve kabak tatlısı menüsü yapıldı. Anne ve kızından oluşan yarışmacılar bilgi ve el hünerlerini ortaya koydu.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sekiz öğrenci, anneleriyle birlikte ekipler halinde tatlı bir rekabet içinde yarıştı. Aile bağlarını güçlendiren, üretmenin mutluluğunu yaşatan etkinlikte birinciliği Fatma, Özgül Kırtepe, ikinciliği Gözde Bulut, Eylül Naz Önal, üçüncülüğü Ayşe, İrem Su Sönmez'e verildi.

Katılan bütün velilere günün anısına plaket hediye edilirken. Birinciye tost makinası ikinciye çay makinası, üçüncüye ayrıca kahve makinası hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.