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Aydın'ın Köşk ilçesinde Bilal-i Habeşi Camii ibadete açıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde Bilal-i Habeşi Camii ibadete açıldı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, düzenlenen programla ibadete açıldı. Açılışa Kaymakam Hasan Taş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış'ın da yer aldığı programda dualar edilerek caminin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, düzenlenen programla ibadete açıldı.

Köşk Bilal-i Habeşi Camii'nin açılışına Köşk Kaymakamı Hasan Taş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış'ın da yer aldığı programda dualar edilerek caminin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni caminin ilçe ve mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunularak, "Yeni camimizin, Köşk'ümüze, mahallemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını, içerisinde eda edilecek namazların, okunacak Kur'anların ve yapılacak duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, caminin ilçeye kazandırılmasında emeği, katkısı ve desteği bulunan herkese teşekkür edilirken, "Rabbimiz Bilal-i Habeşi Camii'ni kıyamete kadar ezanların yükseldiği, gönüllerin buluştuğu ve nice hayırlara vesile olan bir mabed eylesin" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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