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Köşk Belediyesinin mezarlık düzenleme ve planlama çalışması devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köşk Belediyesinin mezarlık düzenleme ve planlama çalışması devam ediyor

Aydın'ın Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Köşk Mezarlığı'nda ilçe belediyesi tarafından asri mezarlık çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Köşk Mezarlığı'nda ilçe belediyesi tarafından asri mezarlık çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde ilk olarak mezarlığın içinde yer alacak yol güzergahlarında kilitli parke taşı döşenmeye başlandı. Mezarlık çevre düzenlemesi ve planlama çalışmasıyla oluşturulacak Köşk Mezarlığı kent estetiğine uygun hale getirilecek. Yol ve kaldırım çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürdüğünü belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Kabristanlıklar, kentlerin önemli bir parçası. Bu yüzden mezarlıklarımızda yıl boyunca bakım ve düzenleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şimdi de ilçemizin kabristanlığı konumunda olan Köşk Mezarlığında çarpık kabristanlaşmanın önüne geçebilmek ve vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla mezarlık planlama çalışmasını başlattık. Şimdi ekiplerimiz, mezarlık içindeki yol güzergahlarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Akabinde çevre düzenlemesi ve mezar yeri planlaması ile ilçemize yakışır bir asri mezarlık planlamasını tamamlayacağız" dedi.

Başkan Güler, sözlerinin sonunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, mezarlık içerisinde parke taşı döşeme çalışması sonunda vatandaşların rahat bir ortamda kabristan ziyaretlerini yapabileceğini sözlerine ekledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nuri Güler Aydın Yerel Haberler

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