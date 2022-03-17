Köşk Belediyesi, yabani otla mücadeleye başladı

Köşk Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte her yıl ilçe genelinde gerçekleştirdiği yabani ot ilaçlama çalışmalarına başladı.

Mezarlıklar başta olmak üzere yol ve kaldırım kenarlarında hızla büyüyen yabani otların neden olduğu çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için harekete geçen ekipler, yaz mevsiminden önce yabani otların büyüyebileceği tüm noktaları ilaçlıyor. Köşk'te yaşayan vatandaşların daha sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaşam sürdürmeleri için çalıştıklarını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Mezarlık alanları başta olmak üzere yol ve kaldırım kenarlarında hızla büyüyen yabani otlar çevre kirliliği açısından sıkıntı oluşturuyor. Biz de düzenli olarak yeşil alanlarımızda yaptığımız ot biçme ve temizlik çalışmalarımızın yanında yaz mevsiminden önce yabani otların büyüyebileceği tüm noktaları ilaçlayacağız. Böylelikle hassasiyetle üzerinde durduğumuz yangın önlemleri konusunda da büyük bir tedbiri önceden almış oluyoruz" diye konuştu.

Köşk Belediyesi ekipleri periyodik aralıklarla sürecek olan mezarlık ilaçlamaları dolayısıyla, mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. - AYDIN