Köse: 'Akran zorbalığı sessiz bir çığlığa dönüşmeden önlenmeli'

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, son dönemde çocuklar arasında artış gösteren akran zorbalığının yalnızca okulun değil, aile ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı şiddete değil, empatiye ve saygıya yönlendirmeliyiz." dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, son yıllarda okullarda ve sosyal medya platformlarında giderek daha sık görülen akran zorbalığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akran zorbalığının çocukların psikolojik, sosyal ve akademik gelişimini olumsuz etkileyen ciddi bir sorun olduğunu belirten Köse, bu konuda ailelere, eğitimcilere ve kamu kurumlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Akran zorbalığının yalnızca fiziksel şiddetten ibaret olmadığını ifade eden Köse, sözlü hakaret, dışlama, alay etme, tehdit, psikolojik baskı ve dijital ortamda gerçekleştirilen siber zorbalığın da çocuklar üzerinde derin izler bıraktığını dile getirdi.

Çocukların güvenli bir eğitim ortamında yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Köse, "Bir çocuğun okuldan korkarak eve dönmesi, kendisini yalnız hissetmesi ya da içine kapanması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken ciddi bir toplumsal sorundur. Akran zorbalığını görmezden gelmek, sorunun büyümesine neden olur." dedi.

"İlk eğitim ailede başlıyor"

Sorunun çözümünde ailelerin rolünün büyük olduğuna dikkat çeken Köse, çocuklara küçük yaşlardan itibaren empati, hoşgörü, saygı ve paylaşma bilincinin kazandırılması gerektiğini belirtti.

Köse, "Anne ve babalar çocuklarının davranışlarını yakından takip etmeli, onları başkalarının duygularını anlamaya teşvik etmelidir. Çocuğun sadece akademik başarısına değil, karakter gelişimine de önem verilmelidir. Sevgiyle büyüyen çocuk, şiddete değil diyaloğa yönelir." ifadelerini kullandı.

Okullarda rehberlik çalışmaları artırılmalı

Okullarda rehberlik servislerinin daha etkin çalışmasının önemine değinen Köse, öğretmenlerin akran zorbalığı konusunda düzenli eğitimler almasının ve öğrencilerin bilinçlendirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Köse, "Sınıf içinde kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturulmalı, öğrenciler birbirlerine saygı duymayı öğrenmelidir. Zorbalık vakaları karşısında sessiz kalınmamalı, olaylar büyümeden gerekli müdahaleler yapılmalıdır." diye konuştu.

Siber zorbalık uyarısı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber zorbalığın da yaygınlaştığını belirten Köse, ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki faaliyetlerini bilinçli şekilde takip etmesi gerektiğini söyledi.

Köse, "Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, dışlamalar ve tehditler de en az fiziksel zorbalık kadar yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Çocuklara dijital ortamda güvenli iletişim kurma bilinci kazandırılmalı, internet kullanımı kontrollü şekilde sürdürülmelidir." dedi.

"Çözüm ortak mücadeleden geçiyor"

Akran zorbalığıyla mücadelede okul, aile, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Köse, "Çocuklarımızın mutlu, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Zorbalığın değil, sevginin, saygının ve dayanışmanın hakim olduğu bir eğitim ortamı oluşturmak zorundayız. Bugün atacağımız bilinçli adımlar, yarının güçlü ve sağlıklı toplumunu oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı