Körler Derneği Başkanı Çiler Kocaman, İl Müftüsü ile Görüşme Gerçekleştirdi

Körler Derneği Başkanı Çiler Kocaman, İl Müftüsü ile Görüşme Gerçekleştirdi
Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Çiler Kocaman, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile dernek faaliyetlerini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede derneğin çalışmaları hakkında bilgi verildi ve İl Müftüsü Dilek, Kocaman'a Braille Alfabesi ile hazırlanmış Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Çiler Kocaman, İl Müftüsü Ahmet Dilek ile dernek faaliyetlerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Çiler Kocaman, Bilecik İl Müftülüğü makamında İl Müftüsü Ahmet Dilek ile bir araya geldi. Görüşmede Kocaman, derneğin çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda İl Müftüsü Dilek, Dernek Başkanı Kocaman'a Braille Alfabesi ile hazırlanmış Kur'an-ı Kerim hediye etti. Programa Engelli Koordinatörleri İsa Atay ve Nagihan Şekerci de katıldı. - BİLECİK

