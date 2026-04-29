Korgan Yaylası'nda Durdurulan Maden Sondaj Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Turnalık Obası'nda, Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yürütülen maden sondaj çalışmaları yeniden başladı.

Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Perşembe Yaylası ile Korgan Yaylası arasında bulunan Turnalık Obası'nda maden faaliyetleri için sondaj çalışmaları için bir kez daha başlatıldı. Jandarma eşliğinde yaylaya çıkarılan iş makinelerini gören yurttaşların ve gazetecilerin bölgeye gitmelerinin de engellendiği öne sürüldü.

Maden faaliyetine izin veren işlemin iptali talepli dava sürecinin devam ettiğine dikkat çekildi. Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin 8 Mayıs'ta gerçekleştireceği keşif beklenmeden şirketin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Öte yandan, bölge halkının, maden arama faaliyetlerine karşı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Ordu'daki çevre örgütlerinin, konuya ilişkin yarın basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA