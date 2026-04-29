Haberler

Korgan Yaylası'nda Durdurulan Maden Sondaj Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Turnalık Obası'nda, Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yürütülen maden sondaj çalışmaları yeniden başladı.

Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Perşembe Yaylası ile Korgan Yaylası arasında bulunan Turnalık Obası'nda maden faaliyetleri için sondaj çalışmaları için bir kez daha başlatıldı. Jandarma eşliğinde yaylaya çıkarılan iş makinelerini gören yurttaşların ve gazetecilerin bölgeye gitmelerinin de engellendiği öne sürüldü.

Maden faaliyetine izin veren işlemin iptali talepli dava sürecinin devam ettiğine dikkat çekildi. Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin 8 Mayıs'ta gerçekleştireceği keşif beklenmeden şirketin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Öte yandan, bölge halkının, maden arama faaliyetlerine karşı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Ordu'daki çevre örgütlerinin, konuya ilişkin yarın basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi