Kore Gazisi Hüseyin Yıldırım Vefat Etti

Kore Gazisi Hüseyin Yıldırım Vefat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın son Kore gazilerinden 93 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'na katılan Yıldırım, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Amasya'nın son Kore gazilerinden 93 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, hayatını kaybetti. Yıldırım, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vatani görevini yaparken 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'na katılmasının ardından Türkiye'ye döndükten sonra 'Kore Gazisi' unvanı alan Hüseyin Yıldırım, Karaali köyünde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda taşınan 5 çocuk babası Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Adem Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Gökhan Keskin ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt

Putin'den Trump'ın tehdidine olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık

Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınır mı? Bakandan yeşil ışık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.