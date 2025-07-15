Kore Gazisi Hüseyin Yıldırım Vefat Etti

Amasya'nın son Kore gazilerinden 93 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, hayatını kaybetti. Yıldırım, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vatani görevini yaparken 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'na katılmasının ardından Türkiye'ye döndükten sonra 'Kore Gazisi' unvanı alan Hüseyin Yıldırım, Karaali köyünde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda taşınan 5 çocuk babası Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Adem Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Gökhan Keskin ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA