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Köpeğe Çarpan Araç Refüje Çarptı: 1 Yaralı

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Ankara'da seyir halindeki bir araç, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Ardından kontrolünü kaybeden sürücü orta refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Önce köpeğe ardından refüjde bulunan ağaçlara çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki bir araç, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Ardından kontrolünü kaybeden sürücü orta refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Çankırı Bulvarı Akyurt istikameti Büğdüz mevkisinde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, 06 DD 8980 plakalı aracın sürücüsü Hakan Ünlü, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Hakan Ünlü'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra sürücü ambulansla Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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