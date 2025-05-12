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Kopan Kulak Mesi Süpermikrocerrahi ile Yeniden Hayata Döndü

Kopan Kulak Mesi Süpermikrocerrahi ile Yeniden Hayata Döndü
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Gaziantep'te bir vatandaşın kopan kulak memesi, süpermikrocerrahi ile başarılı bir şekilde yerine dikildi. Hastanın durumu iyi, kulak memesinin canlılığı korundu.

Kopan kulak memesi süpermikrocerrahi ile yerine dikildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir vatandaşın kopan kulak memesi, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan süpermikrocerrahi operasyonuyla tekrar yerine dikildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde süpermikrocerrahi operasyonuyla önemli bir sağlık başarısına imza atıldı. 40 yaşındaki erkek hasta Fadil Karakan, kulak memesinin tamamen kopması nedeniyle hastaneye başvurdu. Plastik Cerrahi ve Mikrocerrahi ekibinin hızlı değerlendirmesi sonrası, 2 saat süren başarılı bir operasyonla kulak memesi yerine dikildi.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Serkan Tokgönül, Op. Dr. Hüseyin Demir ve Op. Dr. Ahmet Coşar, süpermikrocerrahi yöntemiyle milimetreden küçük damarların onarıldığını, bu sayede dokunun yeniden kanlanmasının sağlandığını belirtti. Mikrocerrahi ekibi sorumlusu Dr. Tokgönül cerrahi ekip, operasyon sonrası kulak memesinin canlılığını koruduğunu ve hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

"İleri düzey cerrahi işlemler konusunda güçlü bir altyapıya ve deneyimli ekiplere sahibiz"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, operasyonun hem teknik açıdan hem de hasta memnuniyeti yönünden önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Hastanemiz ileri düzey cerrahi işlemler konusunda güçlü bir altyapıya ve deneyimli ekiplere sahiptir. Bu tür vakalar, multidisipliner yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

"Hem sağlık açısından hem de estetik açıdan gayet memnunum"

Operasyon sonrası duygularını paylaşan hasta Fadil Karakan, "Kulağımın ilk kopan parçasını bulduğumuzda çok tedirgin olduk. Bir daha eskisi gibi olmaz diye düşündük. Çok şükür, şu anda eski görüntüsüne kavuştu ve gayet mutluyum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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