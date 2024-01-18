Üye Girişi
Haberler

Konyaaltı Belediyesi Çocuklar İçin Tiyatro Oyunu Sahneliyor

Güncelleme:
Abone Ol

Konyaaltı Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı 'Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek' adlı tiyatro oyunu, sömestir tatiline girecek çocuklar için bu hafta sonu yeniden sahnelenecek.

Konyaaltı Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunu, sömestir tatiline girecek çocuklar için bu hafta sonu yeniden sahnelenecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin çocuklar için sahnelediği "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunu, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için yeniden sahneleniyor. Çocuklar tarafından çok sevilen oyun, cumartesi ve pazar günleri saat 14.30'da Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gösterime girecek.

"İYİ SEYİRLER ÇOCUKLAR"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldikleri günden bu yana kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin çocuklar ve yetişkinler için özel oyunlar hazırladıklarını söyledi. Sömestir tatiline girecek çocukları, tatil hediyesi olarak tiyatro ile buluşturacaklarını dile getiren Başkan Esen, "Hafta sonu ücretsiz olarak sahneleyeceğimiz çocuk oyunumuz Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek'e tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Tatilinizin keyifli bir şekilde geçmesi için bizler de çok sevilen oyunumuzu sizler için yeniden sahnelemek istedik. İyi seyirler çocuklar" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title