Haberler

Konya Hüyük'te kazada ölen Aydoğdu ailesinden 3 kişi İmrenler'de defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Hüyük'te kazada ölen Aydoğdu ailesinden 3 kişi İmrenler'de defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Hüyük'te dün sabah iki aracın çarpıştığı kazada Osman Aydoğdu (76), eşi Fatma (75) ve kızı Hatice Aydoğdu (46) hayatını kaybetti, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Aydoğdu ailesi İmrenler Mahallesi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Osman, eşi Fatma ve kızı Hatice Aydoğdu, İmrenler Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Dün saat 09.50 sıralarında Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresindeki Selki Mahallesi Yelten kavşağında meydana gelen kazada Osman Aydoğdu (76) yönetimindeki 59 AJT 256 plakalı otomobil ile Nurmuhammed Taha G. (24) idaresindeki 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Aydoğdu, eşi Fatma (75) ve kızı Hatice Aydoğdu (46) hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Hayatını kaybeden aile fertleri, İmrenler Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe

16 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi bu detaydan şüpheleniyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu

Türk futbolunu özetleyen görüntü!
Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam

9 maddelik fon teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika

Uğurcan Çakır'ın son şansı!
Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

Böylesini kendisi bile beklemiyordu! Tam 3 yıl sonra yeniden...
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı