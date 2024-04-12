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Konya'daki Meke Gölü ve Acıgöl, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü ve Acıgöl, Ramazan Bayramı dolayısıyla yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı.

Konya-Adana Karayolu üzerinde bulunan ve günlük 25 bin aracın geçtiği Karapınar ilçesindeki Meke Gölü ve Acıgöl, Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatille birlikte ziyaretçilerin akınına uğradı. Acıgöl ve Meke Gölü'ne gelen, özellikle ilçe dışında yaşayan Karapınarlı vatandaşlar, aileleri ile birlikte gezerek hatıra fotoğrafı çekti. Ziyaretçilerin kimisi göl kenarında güneşli havayı da fırsat bilerek yürüyüş yaptı kimisi ise mangal yaktı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile gelen İstanbul'da yaşayan Hasan Kılıçlı, "Çocukluğumuzda Meke Gölü'nde yüzerdik. Bizim için eğlenceliydi. Şimdi görüntüsü karşısında çok üzüldük. Acıgöl ise masmavi suları ile muhteşem görüntüye sahip" dedi.

Konya'da yaşayan İsmail Emekli ise, "Ramazan Bayramı dolayısıyla geldik. Gelince de göllerimizi ziyaret etmek istedik. Göllere çok ziyaretçi geliyor. Hem yoldan geçenler hem de başka yerde yaşayan Karapınar'lılar geliyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Karapınar Konya Turizm Yerel Güncel Haberler

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