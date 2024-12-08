Konya'da şehit polis anısına lokma dağıtıldı

Konya'da 8 Aralık 2018'de göreve giden polis memurlarının bulunduğu olay yeri inceleme aracı ile otomobilin çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke adına lokma dağıtıldı.

Konya'da 8 Aralık 2018 tarihinde merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda olay yeri inceleme aracı ile otomobilin çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke adına ailesi tarafından lokma dağıtıldı. Konya Şehitliği'nde şehit Ali Teke'nin meslektaşları ve yakınları bir araya geldi. Ardından şehit polis memuru için dua edildi.

Şehit polis memuru Ali Teke'nin annesi Sabriye Teke, "Bugün Ali'min, kara gözlü ceylanımın yanındayım. Ali'min anısına lokma ve yemek veriyoruz. Ali'mi çok özledim" dedi. - KONYA