Beyşehir'de şap ile mücadelede çalışmaları

Beyşehir'de şap ile mücadelede çalışmaları
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının yayılımını belirlemek için saha çalışmaları yürütüyor. Sero-survey çalışmaları ile hastalığın durumu bilimsel olarak değerlendirilecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şap hastalığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda hastalığın yayılım durumunu belirlemek amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, hayvan sağlığı ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik sero-survey çalışması gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmalar kapsamında sahadan alınan numunelerin laboratuvar ortamında inceleneceği ve hastalığın bölgedeki mevcut durumunun bilimsel veriler ışığında değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, hastalıkla mücadelenin planlı ve kontrollü şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, üreticilerin de alınan tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
