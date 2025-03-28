Konya'da Ramazan Ayının Son Cuma Namazı Yoğun İlgi Gördü
Ramazan ayının son Cuma namazı için Konya'da camiler doldu taştı. Özellikle Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde cemaat camiye sığmayınca meydanı doldurdu.
Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.
Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne gelen cemaat camiye sığmayınca meydana taştı. Şehir genelindeki camiler de Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dualar etti. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel