7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

121 gün sonra bir ilk! İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Bu kare faciayı özetliyor

Konya'da Ramazan Ayının Son Cuma Namazı Yoğun İlgi Gördü

Konya'da Ramazan Ayının Son Cuma Namazı Yoğun İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının son Cuma namazı için Konya'da camiler doldu taştı. Özellikle Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde cemaat camiye sığmayınca meydanı doldurdu.

Konya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının son Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne gelen cemaat camiye sığmayınca meydana taştı. Şehir genelindeki camiler de Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dualar etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.