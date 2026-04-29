Konya'da minibüs ücretlerinde yeni tarife
Konya'da minibüs ücretleri yeniden düzenlenerek artış yapıldı.
Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla minibüs indi-bindi ücretimiz 35 TL, mesafesine göre 35 - 40 - 45 TL olarak belirlenmiştir. Güncellenen tarife 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum." - KONYA