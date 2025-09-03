Konya'da Mevlid Kandili Coşkusu

Konya'da Mevlid Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Mevlid Kandili münasebetiyle vatandaşlar Mevlana Müzesini ziyaret ederken, başta müze yanında bulunan Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerini semaya açıp dua etti.

Vatandaşlar bütün Müslümanların Mevlid Kandili'ni kutladıklarını belirtti. - KONYA