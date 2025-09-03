Konya'da Mevlid Kandili Coşkusu
Mevlid Kandili nedeniyle Konya'da vatandaşlar, camileri doldurarak namaz kıldı ve dua etti. Mevlana Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, dini vecibelerini yerine getirdi.
Konya'da Mevlid Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.
Mevlid Kandili münasebetiyle vatandaşlar Mevlana Müzesini ziyaret ederken, başta müze yanında bulunan Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ellerini semaya açıp dua etti.
Vatandaşlar bütün Müslümanların Mevlid Kandili'ni kutladıklarını belirtti. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel