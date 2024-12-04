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Konya'da Kan Bağışı Kampanyası: 253 Ünite Kan Toplandı

Konya'da Kan Bağışı Kampanyası: 253 Ünite Kan Toplandı
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Karapınar'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar kan vererek 253 ünite kan bağışı yaptı. Kızılay yetkilileri, kanın yaşam için sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Kızılay ekibi kan bağışı kampanyası düzenledi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar kan verdi. Konya Kızılay ekibinin kan alımı yaptığı kampanyada, 253 ünite kan alımı yapıldı. Vatandaşlar kan vermek için gerekli formları doldurarak sağlık kontrolünden geçti, ardından kan verdi.

Kızılay yetkilileri, trafik kazası, ameliyat ya da hastalıkta kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Kan, yaşamımızda sürekli bir ihtiyaç ve tek kaynağı da insan. İnsanlarımızın bir ünite kan bağışı üç hayat kurtarıyor. Kan stokunda sürekliliği sağlamanın tek yolu ise bağıştan geçiyor. İnsanlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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