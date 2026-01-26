Haberler

Konya'da Bir Araçta 100 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Güncelleme:
Konya'da düzenlenen operasyonlarda, bir araçta 100 ruhsatsız tabanca ve 32 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki kişi tutuklandı. Ayrıca, kaçakçılık faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Konya'da emniyet güçleri bir araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Beyşehir istikametine geldiği ve daha sonra yeniden Ankara yönüne hareket edeceği tespit edilen bir araç, Konya il merkezinde polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 100 adet şarjör ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

32 bin 731 litre kaçak akaryakıt

İl genelinde yürütülen bir diğer operasyonda 2 araç ve 1 adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olarak hesaplanan 32 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları tütün, ilaç ve elektronik ürünler alanında da devam etti. Ekipler tarafından 2 araç, 1 işyeri, 1 depo ve 2 ikamette yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet kalem tabanca ve çeşitli fişekler de bulundu. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
