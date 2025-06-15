Konya'da Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü Düzenlendi

Konya'da Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü Düzenlendi
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Konya'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü, kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte yapılan basın açıklamasında, Gazze'deki zulme dikkat çekildi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Konya'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü düzenlendi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü Kılıçarslan Meydanında başladı. Kalabalık, bayraklar ve sloganlar eşliğinde Mevlana Meydanına yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, tarihte en fazla bombanın atıldığı Gazze'de dünya tarihinin en büyük zalimlerine karşı direnişin devam ettiğini belirtti. Ceylan, "Direniş insanlıktan nasibi olan vicdanları yavaş da olsa, geç de olsa harekete geçirirken zalimlerin ve işbirlikçilerinin yıkılışını hızlandırıyor. Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek, ablukayı delmek ve insani yardımların ulaşmasını sağlamak niyetiyle yola çıkan, Gazze'nin ilk kadın balıkçısının adı verilen ve vicdan hareketi olan Madleen Gemisinin yolculuğunu bir başlangıç olarak selamlarken katil siyonist çeteyi, terör devletini bir kez daha kınıyor, zulümlerinin hesabının er geç ama mutlaka sorulacağını hatırlatıyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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