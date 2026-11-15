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Konya'da 20 noktaya uyuşturucu bırakan 'Konumcu' şüpheli tutuklandı

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Konya'nın Meram ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 'Konumcu' olarak tabir edilen 1 kişi tutuklandı. Şüphelinin 20 noktaya uyuşturucu bırakıp fotoğrafını alıcıya gönderdiği belirlenirken, üst aramasında 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin ele geçirildi.

KONYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 'Konumcu' olarak tabir edilen 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Konumcu' olarak tabir edilen 1 kişinin, 20 farklı noktaya uyuşturucu madde koyduğunu, koyduğu yerlerin fotoğrafını da alıcıya gönderip, daha sonra gelip almasını sağladığını belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramasında ise 21 gram metamfetamin,10 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Ali İsmail TAŞCI KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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