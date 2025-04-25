Kontrolden çıkan tır tarlaya uçtu

BURSA - Bursa- Balıkesir Yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır tarlaya uçtu.

Kaza, Bursa-Balıkesir Yolu üzerinde Karacabey mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tarlaya uçan tır, vinç yardımıyla çıkarıldı.