Konak ve Hamm Belediyeleri Ortak Projelere Başlıyor

Konak Belediyesi ile Almanya'nın Hamm Belediyesi arasında kurulan iş birliği kapsamında iki belediyenin özellikle gençler, iklim ve göç konularında ortak çalışmalar yapması kararlaştırıldı.

Konak Belediyesi ile Hamm Belediyesi arasında yapılacak iş birliği çalışmaları kapsamında ilk ziyaret Almanya'ya yapıldı. Konak Belediyesi heyeti, Almanya'ya giderek Hamm Belediye Başkanı Marc Herter'le bir araya geldi. Heyet, Hamm Belediyesi Sosyal Daire Başkanlığı yetkilileri ve proje koordinatörleriyle de görüştü. Ziyarette Konak Belediyesi ile Hamm Belediyesi'nin birlikte hayata geçirebileceği projeler değerlendirildi. Özellikle gençler, iklim ve göç konularıyla ilgili çalışmalar yapılması planlandı.

HAMM HEYETİ GELECEK

İki belediyenin ortak çalışmasıyla Konak'ta bir iklim parkı kurulması, 16-25 yaş arası gençlerden iklim elçileri yetiştirilmesi ve proje kapsamında gençlik değişim programı uygulanması da görüşmelerde değerlendirildi. Konak Belediyesi ile Hamm Belediyesi'nin Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği'ne yönelik projelerde ortak çalışması amacıyla bir iş birliği protokolü oluşturulması da planlandı. İlk etapta şehir eşleştirme programı kapsamında Avrupa Birliği'ne sunulan Konak İklim ve Çevre Eğitim Merkezi Projesi'ne Hamm Belediyesi ortak oldu. Projelerle ilgili çalışmaların ise Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile Hamm Belediyesi İklim Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesine karar verildi. Konak-Hamm hattında ikinci resmi görüşme ise İzmir'de yapılacak. Hamm Belediye Başkanı Marc Herter ile ekibi Konak Belediyesi'ni ziyaret edecek.