Kombi Bakımı ve Petek Temizliği ile Yakıt Tasarrufu Sağlayın

Güncelleme:
Makine Mühendisi İbrahim Tunç, peteklerde biriken kirin ısının yayılmasını engellediğini ve düzenli bakımın doğalgaz kullanımında yüzde 40'a varan tasarruf sağladığını belirtti. Vatandaşlara kış öncesi bakım yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

Peteklerde biriken kir ne kadar fazlaysa verimin o kadar düştüğünü vurgulayan Makine Mühendisi İbrahim Tunç, "Düzenli bakım, kombide yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlar. Petek temizliği de aynı şekilde verimi artırır" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz kullanımı artarken, kombi bakımı ve petek temizliğinin önemi yeniden gündeme geldi. Makine mühendisi İbrahim Tunç, ısı verimliliğini artırmak ve faturaları düşürmek için düzenli bakımın şart olduğunu söyledi. 6 yıldır doğalgaz sistemleri üzerine çalıştığını ve yüksek lisansını da bu alanda tamamladığını belirten Tunç, kombilerin de tıpkı diğer makineler gibi belirli aralıklarla bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Tunç, "Kombinin içindeki filtrelerin temizlenmesi, genleşme tankına hava basılması ve yanma odasının temizlenmesi gerekiyor. Peteklerde biriken kir ne kadar fazlaysa, verim o kadar düşüyor. Yapılan bakım, ısının daha hızlı ve dengeli yayılmasını sağlıyor. Nasıl ki araçlar yılda bir bakıma giriyorsa, kombilerin de yılda bir, kullanım şekline göre iki yılda bir bakımdan geçmesi şart. Düzenli bakım, kombide yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlar. Petek temizliği de aynı şekilde verimi artırır. Pencere kenarlarından gelen soğuk hava içeri girmeye çalışıyor, petekler ise ısı perdesi görevi görüyor. Petek önü kapatıldığında bu ısı akışı engelleniyor ve verim düşüyor. Bu nedenle peteklerin önü mutlaka açık olmalı" dedi.

Tunç, vatandaşlara kış aylarına girmeden bakım yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu. - BİNGÖL

