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Kocaeli yerel haberi | Körfez'de çocuklar şenliklerle eğleniyor

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Kocaeli yerel haberi | Körfez'de çocuklar şenliklerle eğleniyor

Kocaeli haber... Körfez'de tüm mahallelerde gerçekleştirilen şenlikler ile çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Körfez'de tüm mahallelerde gerçekleştirilen şenlikler ile çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenliğe katıldı. Çocukların kurulan oyun gruplarında keyifle vakit geçirdiği etkinlikte ailelerle bir araya gelen Başkan Söğüt, vatandaşlarla sohbet etti. Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde her mahallede açık hava sinemaları ve çocuk şenliği düzenlediklerini belirten Başkan Söğüt, "Çocuklarımızı mutlu eğlenirken görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu yaz gerek konserler, gerek şenlikler ile onların güzel bir yaz geçirmesini istedik. Pandemi dolayısıyla iki yıl neredeyse eğlenceden uzak kaldılar" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şener Söğüt Körfez Söğüt Yerel Haberler

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