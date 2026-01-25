Haberler

Kocaeli'de sosyal medyada provokatif paylaşım yapan sağlık personeline soruşturma

Güncelleme:
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif paylaşım yapan bir sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlattığını duyurdu. Personelin, Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı davrandığı belirtildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif paylaşım yapan bir sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğinin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, personel hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Konu yakından takip edilmektedir" ifadesine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
