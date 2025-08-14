Kocaeli'nde Bazı Plajlarda Denize Girmek Yasaklandı

Güncelleme:
Kandıra Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı. Vatandaşlar belirtilen alanlarda denize girmeleri konusunda uyarıldı.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle perşembe ve cuma günleri Kandıra ilçemizde bulunan Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
