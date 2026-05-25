Kocaeli'de bayram süresince trafik, güvenlik ve sağlık tedbirleri artırıldı

Kocaeli Valiliği, yaklaşan Kurban Bayramı'nın kentte huzur ve güven içerisinde geçmesi, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla alınacak güvenlik, trafik, ulaşım, altyapı ve sağlık tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin umuma açık yerlerde denetimleri ve devriye hizmetlerini artıracağı bildirildi.

Trafik denetimleri artacak, silah atılmasına izin verilmeyecek

Bayram tatili süresince otoyollar ve devlet yollarında trafik ekiplerinin sayısı artırılacak. Özellikle 31 Mayıs tarihine kadar TEM, Kuzey Marmara Otoyolu, D-100, D-130 ve İzmit-Kandıra yollarında kaza riski yüksek noktalarda sıkı denetimler yapılacak. Bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek ve aykırı davrananlara adli/idari işlem uygulanacak. Alışveriş yoğunluğunun olduğu bölgelerde ise hırsızlık ve kapkaç olaylarına karşı sivil ve resmi ekipler görev alacak.

Yol çalışmalarına ara verilecek

Ulaşımın aksamaması için 31 Mayıs tarihine kadar, zaruri haller dışında kent genelinde yol yapım ve onarım çalışması yapılmayacak. Muhtemel elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon ve haberleşme arızalarına karşı SEDAŞ, İZGAZ, İSU ve TELEKOM ekipleri nöbetçi personel sayılarını artırarak anında müdahale için hazır bekleyecek.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda acil servis hizmetlerinin ve 112 Acil Çağrı merkezlerinin kesintisiz çalışması için personel takviyesi yapılacak. Öte yandan lokanta, pastane, fırın gibi gıda işletmeleri; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince hijyen ile fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı