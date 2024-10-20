Kocaeli'de Havai Fişek Faciası: Gençler Panik İçinde
Dilovası'nda havai fişek patlatmak isteyen gençler, kutunun devrilmesiyle büyük panik yaşadı. Havai fişekler evlerin duvarlarına çarparken, olayda kimsenin yaralanmamış olması sevindirdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı.
Dilovası'nda havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı. Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti. Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi. Olay sırasında kimsenin yaralanmaması sevindirdi. - KOCAELİ