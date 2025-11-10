Kocaeli'de 10 Kasım İçin Mevlit Okundu

Kocaeli Valiliği'nin 10 Kasım'da 12 ilçenin merkez camilerinde Atatürk için mevlit okutulması kararına göre, İzmit Fevziye Camii'nde mevlit okundu. İzmit'te okutulan mevlide Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da katıldı.

Kocaeli Valiliğinden müftülüğe gönderilen talimatta, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı' kapsamında toplantı yapıldığı, bunun akabinde Kocaeli'nin 12 ilçesinin merkez camilerinde mevlit okunmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Vali İlhami Aktaş törende yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün ölümünün 87. yılıdır. Bununla beraber tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - KOCAELİ