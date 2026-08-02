Kocaali Kadınlar Plajı temmuz ayında 12 bin kişiyi ağırladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hizmete sunulan Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı, temmuz ayı boyunca 12 bin ziyaretçi tarafından kullanıldı.

Karadeniz kıyısında yer alan Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı, yaz sezonunun girmesiyle birlikte Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelen misafirleri ağırladı. Tesis yetkililerinden alınan bilgilere göre, Temmuz ayı süresince alanı toplam 12 bin kişi ziyaret etti. Toplam 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunan tesiste; plaj ve yüzme havuzunun yanı sıra çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, yeşil alanlar ve kafeterya bölümü yer alıyor.

Haftanın 6 günü boyunca hizmet vermeye devam eden Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı'nda yaz sezonu boyunca ziyaretçi kabulüne devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı