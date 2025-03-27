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Klima Montajı Yaparken 5. Kattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Iğdır'da klima montajı yapan Bülent Dilmen, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi ve polis soruşturma başlattı.

Klima montajı yaparken 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

IĞDIR - Iğdır'da klima montajı yapan bir kişi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan Bülent Dilmen, binanın terasına çıkarak klimayı tamir etmeye çalıştı. O esnada dengesini kaybeden Dilmen 5 katlı binanın terasından yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bir çocuk babası Dilmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Dilmen'in 2015-2017 yılları vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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