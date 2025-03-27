Klima Montajı Yaparken 5. Kattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Klima montajı yaparken 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

IĞDIR - Iğdır'da klima montajı yapan bir kişi 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan Bülent Dilmen, binanın terasına çıkarak klimayı tamir etmeye çalıştı. O esnada dengesini kaybeden Dilmen 5 katlı binanın terasından yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bir çocuk babası Dilmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Dilmen'in 2015-2017 yılları vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi.