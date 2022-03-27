Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu tarafından Adıyaman'da 'Yöreden gönüllere konseri' verildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu tarafından Adıyaman'da 'Yöreden gönüllere konseri' verildi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosunu Adıyamanlılarla buluşturdu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ev sahipliğinde TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konser için salonu dolduran sanatseverler, söylenen türküler sonunda Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Şefi Nurdan Ünal ile ekibini ayakta alkışladı.

Konserin ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise sanatçılara ve Adıyamanlı bestekar Aziz Çelik'e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. - ADIYAMAN

Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Musikisi, Diyarbakır, Adıyaman, Konser, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title