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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu ve Başkent Platformu Başkanı ile Görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu Atillahan Kurt ve Başkent Plarformu Başkanı Hasan Salih Kurt'u kabul etti. Görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Türk dünyasının birçok mensubuyla, ticaretten kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede işbirliği imkanlarını değerlendirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu Atillahan Kurt ve Başkent Plarformu Başkanı Hasan Salih Kurt'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'ın Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Başkent Plarformu Başkanı Hasan Salih Kurt ve beraberindeki heyetleri kabul etti.

Görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Türk dünyasının birçok mensubuyla, ticaretten kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede işbirliği imkanlarını değerlendirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırgızistan Hasan Salih Tatar Diplomasi Yerel Politika Güncel Haberler

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