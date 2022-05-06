Kızılcakaya Köprüsü 7. Kez Yıkıldı, Köyün İlçe ile Bağlantısı Kesildi

MUSTAFA USTA

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Kızılcakaya Köyü'nün ilçe ile bağlantısı, geçici köprünün 7. kez yıkılmasıyla kesildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine 8 kilometre mesafedeki Kızılcakaya Köyü'nün köprüsü sel sularının taşması nedeniyle yıkıldı. Kızılcakaya Köprüsü'nün yerine yapılan geçici köprünün 7. kez yıkılmasıyla köyün ilçe ile bağlantısı kesildi.

Hes BARAJI TAŞTI

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanak yağmur sonucu Suçatı Hes Barajı da taştı. Kastamonu- Çatak yolu trafiğe kapandı.

Görüntü dökümü:

*HES Barajının taşması ve yoldan geçemeyen araç