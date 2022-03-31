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Kızılay sevgi evlerinde çocuklarla kucaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay sevgi evlerinde çocuklarla kucaklaştı

Kızılay Düzce Şubesi, sevgi evlerine Ramazan ayı öncesinde ziyaret yaptı.

DÜZCE (İHA) - Kızılay Düzce Şubesi, sevgi evlerine Ramazan ayı öncesinde ziyaret yaptı. Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve gönüllüleri sevgi evlerinde kalan çocuklara akşam yemeği ikram etti, onlarla birlikte yemek yedi.

Kızılay Düzce Şubesi tarafından sevgi evlerinde kalan çocukların yalnız kalmaması için yapılan organizasyona Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Şube Başkanı Halil Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kızılay Afet Ekibi ve Genç Gönüllüler katıldı. Kızılay tarafından hazırlanan yemeklerin ikram edildiği etkinlikte sevgi evlerinde bulunan çocuklar ile Kızılay olarak birlikte yapılacak projelerde görüşüldü.

Etkinliğin sonunda ise sevgi evlerinde kalan çocuklar Kızılay'a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devamlı olmasını istediler. - DÜZCE

Kızılay sevgi evlerinde çocuklarla kucaklaştı

Kızılay sevgi evlerinde çocuklarla kucaklaştı

Kızılay sevgi evlerinde çocuklarla kucaklaştı

Kızılay sevgi evlerinde çocuklarla kucaklaştı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil Aydın, Kızılay, Ramazan, Düzce, Yerel, Haberler

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