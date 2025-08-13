Kızılay'dan Yayladağı'ndaki Yangınla Mücadele Ekiplerine Destek

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen orman yangınında Kızılay ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında görev yapan personele kumanya, su ve ayran desteği sağladı. Ekipler, yangının 16. saatinde kontrol altına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan personele Kızılay ekipleri; kumanya, su ve ayran desteğinde bulundu.

Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 16. saatte kontrol altına alınmıştı. Kızılay Hatay ekipleri yangın söndürme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede görevli personele ve yangından etkilenen vatandaşlara destek verdi. Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada aktif olarak görev alan ekipler, acil ihtiyaçların karşılanması için kumanya, su ve ayran dağıttı. Kızılay yetkilileri, ülke genelinde yangınla mücadele eden tüm ekiplere destek olmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - HATAY

