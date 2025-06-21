Kıyıköy'de Denize Girmek Yasaklandı

Kıyıköy'de Denize Girmek Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesi iki gün süreyle yasaklandı. Vize Kaymakamlığı, can güvenliği açısından yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için bu gün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.