Kıyıköy'de Denize Girmek Yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesi iki gün süreyle yasaklandı. Vize Kaymakamlığı, can güvenliği açısından yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için bu gün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel