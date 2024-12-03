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KİTVAK'ta Üst Düzey Görev Değişikliği: Oya Pardak Yeni Müdür

KİTVAK'ta Üst Düzey Görev Değişikliği: Oya Pardak Yeni Müdür
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Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nda Berna Öztin'in görevden ayrılmasının ardından Oya Pardak yeni vakıf müdürü olarak atanmıştır. Öztin, Mütevelli Heyet ve İcra Komitesi üyesi olarak vakfa katkılarına devam edecek.

Kısa adı 'KİTVAK' olan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nda üst düzey görev değişikliği oldu. Berna Öztin, vakıf müdürlüğü görevinden ayrılırken, yerine İzmir medyasında üst düzey görevlerde bulunan gazeteci Oya Pardak atandı.

Oya Pardak yeni görevine başlarken, Öztin'in Mütevelli Heyet ve İcra Komitesi üyesi olarak vakfa katkılarını sürdüreceği açıklandı. Özverili çalışmaları, emek ve katkıları nedeniyle Berna Öztin'e şükranlarını sunan KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, "Yeni Vakıf Müdürümüz Oya Pardak'ın da mesleki deneyimi, pozitif enerjisi ve örnek iş disipliniyle KİTVAK'a çok şey katacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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